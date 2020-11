Contagi covid nelle scuole baresi, in una settimana positivi quasi raddoppiati: in tutto sono 243

Nel periodo compreso tra il 6 e l'11 novembre scorso, il numero di positivi riscontrati in ambito scolastico nell'area metropolitana di Bari è passato da 132 a 243 casi, con un incremento sensibile superiore all'80%. Ad affermarlo è il monitoraggio dell'Asl Bari.

E' salito, intanto, a 62 il numero degli istituti scolastici in cui è stato accertato un caso di contagio. In ascesa è quello degli alunni positivi, 54 in più rispetto agli 89 del 6 novembre, e del personale scolastico e dei docenti: 21 in più rispetto ai 43 gà rintracciati. Le classi in isolamento fiduciario, sono passate da 24 a 36 in meno di una settimana. Dal tracciamento si rileva che la presenza all'interno di una classe di un alunno positivo puo' generare casi secondari, specie nelle scuole primarie

"I ragazzi e i bambini in età scolare sono al momento uno degli elementi di innesco dei cluster famigliari - dichiara il dg Asl Bari Antonio Sanguedolce - per questo si invitano le famiglie a rispettare le note regole di distanziamento fisico, in particolare tra le persone piu' anziane e i bambini e i ragazzi in eta' scolare". "Gli anziani - prosegue - sono maggiormente esposti al rischio di un decorso meno favorevole della malattia in quanto soggetti fragili". Il monitoraggio è attivo dall'inizio dell'anno scolastico partito in Puglia lo scorso 24 settembre ed è stato potenziato nell'ultimo mese con l'istituzione di uno specifico team di tracciatori dedicati alla sorveglianza epidemiologica nel mondo scuola.