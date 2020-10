Caso Covid nell'ambulatorio Asl a Mola: struttura riaperta dopo la sanificazione

Un positivo al Covid nell'ambulatorio Asl di Mola di Bari, che è stato riaperto in mattinata dopo gli interventi di sanificazione negli uffici. A confermarlo è il sindaco del comune barese, Giuseppe Colonna, riferendo che il contagio è stato scoperto nella giornata di ieri nella struttura in corso Italia. "Tutti i dipendenti venuti in contatto con la persona risultata positiva sono stati sottoposti a tampone; per alcuni il risultato è negativo per gli altri si è in attesa dell'esito nelle prossime ore" ha spiegato il primo cittadino.

Al momento sul territorio di Mola sono quattro i positivi al Covid-19 e 27 le persone in isolamento fiduciario.