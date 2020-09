Nuovo contagio da Covid a Castellana, il sindaco "Virus contratto durante viaggio in Sardegna"

Nuovo caso di Covid a Castellana Grotte. A darne notizia è il sindaco del Comune, Francesco De Ruvo, che sta seguendo la situazione la situazione momento per momento con il supporto dei medici di base del territorio e del dipartimento di prevenzione dell’Asl Bari. L’uomo, che è in buone condizioni di salute, è stato posto in isolamento domiciliare e sta osservando un periodo di quarantena. Secondo quanto accertato, il cittadino castellanese avrebbe contratto il Covid durante un viaggio in Sardegna.

Il dipartimento di prevenzione dell’ASL Bari sta effettuando in queste ore diversi accertamenti a cittadini castellanesi che hanno avuto contatti con il cittadino risultato positivo. "L’attività di contact tracing dell’Asl sta proseguendo alacremente ma, fortunatamente, dai primi accertamenti risulta che, al momento, tutti i cittadini sottoposti a tampone, compresi i contatti più stretti sono negativi" spiegano dal Comune.