Continue richieste di denaro per falsi investimenti, sette anni dopo la vittima denuncia: arrestato 62enne

Finisce in manette per truffa aggravata un 62enne, che negli anni si era fatto prestare dal vicino grosse somme di denaro millantando di sfruttarli per investimenti. L'uomo è stato posto ai domiciliari, su disposizione del gip del Tribunale di Bari, che ha accolto la richiesta del sostituto procuratore Gaetano De Bari.

Le indagini hanno ricostruito le basi della truffa: l'indagato, fin da settembre del 2013, era riuscito ad avvicinare la sua vittima, sfruttando la vicinanza del negozio con l’abitazione, convincendola a prestargli del denaro. Denaro che nel tempo è stato sempre di più, anche grazie alla fiducia che aveva guadagnato con la persona truffata, che utilizzava il vezzeggiativo di 'zia' senza che vi fosse alcuna parentela. Somme che hanno raggiunto centinaia di migliaia di euro che il 62enne, alludendo a conoscenze in ambito finanziario, aveva fato credere alla vittima che sarebbero state investite e, grazie alla sua intermediazione, si sarebbero moltiplicate. Successivamente la vittima è stata intimidita con falsi problemi amministrativi e bancari, aggiungendo che avrebbe perso tutti i suoi risparmi se non gli avesse consegnato altro denaro, "così sottoponendola a forti preoccupazioni, soggezione e dipendenza psicologica" spiegano dalla polizia giudiziaria. Richieste di denaro proseguite fino a gennaio scorso, quando la vittima si è vista costretta a chiedere un prestito a parenti e amici, consegnando così altre centinaia di migliaia di euro all'arrestato. I continui prelievi dal conto della vittima vennero segnalati e quest'ultima, pur timorosa di perdere tutti i suoi risparmi, ha confidato del ricatto a un parente, che l'ha poi convinta a denunciare quanto accaduto. l’accaduto ad un parente, quindi vinta l’iniziale reticenza denunciò l’accaduto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli elementi probatori raccolti ed i riscontri dall’attività d’indagine svolta, le dichiarazioni raccolte da terzi, i riscontri telefonici e bancari nonché le analisi

dei flussi di denaro versati dalla vittima al 62enne, hanno permesso alla Sezione di polizia giudiziaria di richiedere la misura cautelare personale al pm, poi convalidata anche dal gip.