Contrabbando e traffico di droga nel Sud Barese, la banda intercettata e il linguaggio in codice: "Ho trovato tutti i pezzi della Toyota"

'Cozze' e 'patate' per indicare le sigarette e la droga, e ancora 'Mercedes' e 'Toyota' per riferirsi all'hashish. Sarebbe stato questo il linguaggio in codice utilizzato nelle conversazioni telefoniche dalla banda di otto persone sgominata nel Sud Barese dalla Guardia di Finanza. Gli indagati sono in tutto 23, otto gli arerstati. Secondo le indagini del Gico della Finanza, coordinata dalla Dda, il gruppo, capeggiato da un 59enne polignanese, sarebbe stato dedito al contrabbando di sigarette dall'Est Europa e al traffico di droga: quest'ultima, 'importata' dalla Spagna o presa da 'grossisti' baresi, veniva poi smerciata sulle piazze di Polignano, Monopoli, Conversano.

Nel video diffuso dalla Guardia di Finanza, le immagini dei sequestri di droga effettuati durante le indagini e alcune intercettazioni da cui emerge il linguaggio criptico utilizzato dalla banda.

