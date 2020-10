Gasolio di contrabbando pronto per essere scaricato in deposito: maxisequestro nel Barese

La Guardia di Finanza ha bloccato un tir, a Giovinazzo (Bari), mentre scaricava del carburante in una cisterna interrata di un deposito commerciale di prodotti energetici, sequestrando 30mila litri di gasolio di contrabbando.

Il prodotto, spiega la GdF, era corredato da un documento di accompagnamento "che indicava come cessionario un distinto deposito di carburanti in un'altra provincia". L'autista del tir è stato quindi denunciato, così come un suo collaboratore e il titolare del deposito di carburanti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tir è stato quindi sequestrato, assieme al carbirante, per un valore complessivo di circa 100mila euro, accertando anche un'evasione di accise ed iva pari a oltre 25mila euro.