Il distillato di contrabbando dall'Albania nascosto a bordo del bus: carico intercettato al porto, sequestrati 500 litri

Il superalcolico di fabbricazione albanese, sprovvisto di documentazione commerciale e sanitaria che ne legittimasse il trasporto, viaggiava a bordo di un bus, in un doppiofondo naturale del vano portabagagli chiuso con apertura nascosta e sbloccata mediante tiraggio di un filo d’acciaio posto in altro vano attiguo. Così i quasi 500 litri di Rakia (distillato simile alla grappa) di contrabbando sarebbero arrivati in Puglia passando attraverso il porto di Bari.

Il carico clandestino, però, distribuito in 85 recipienti di plastica, è stato scoperto nel corso di un controllo dai funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli insieme ai militari della Guardia di Finanza del II Gruppo Bari, in collaborazione sinergica con la Polizia di Frontiera Marittima e Aerea.

I reati contestati vanno dal contrabbando al trasporto non autorizzato di prodotti soggetti ad accise. Il passeggero è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e il mezzo utilizzato è stato sottoposto a confisca. Inoltre, nel rispetto delle rispettive competenze e in prosecuzione dell’attività di collaborazione tra ADM e Polizia di Stato per il contrasto ai traffici illegali in danno agli operatori di settore che legittimamente svolgono l’attività di autotrasporto, l’autobus è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi, mentre al trasgressore è stato contestato dalla Polizia di Stato l’illecito sanzionato dal codice della strada per trasporto di cose con veicoli sprovvisti di idonee autorizzazioni.

Un campione del prodotto è stato inviato al Laboratorio Chimico delle Dogane di Bari al fine di conoscere l’esatta classifica doganale e il titolo alcolometrico per la corretta liquidazione dell’accisa gravante sul distillato oggetto di sequestro nonché l’eventuale presenza di sostanze nocive alla salute umana.