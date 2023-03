Maxisequestro di tabacchi di contrabbando nel porto di Bari: 5 tonnellate rinvenute in un camion diretto in Olanda

La Guardia di Finanza di Bari, assieme a funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha sequestrato 5 tonnellate di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, rinvenuti in un autoarticolato frigo proveniente dalla Grecia e diretto in Olanda.

Il mezzo era sbarcato da una motonave giunta in Puglia. Nella documentazione di accompagnamento riguardante il carico del mezzo pesante vi sarebbe stato un riferimento al trasporto di un prodotto tessile ma all'interno vi erano agrumi in cattivo stato di conservazione. Durante i controlli, i militari hanno scoperto che i dispositivi refrigeranti del mezzo erano spenti. Attraverso lo scanner utilizzato dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane, è stato poi possibile rinvenire, dietro le prime file di arance e mandarini, oltre 5 tonnellate di tabacchi lavorati esteri. L'autista del mezzo è stato arrestato con le accuse di contrabbando aggravato e quindi giudicato per direttissima in primo grado a 18 mesi (pena sospesa) e a una sanzione pecuniaria da 18mnila euro. Il tabacco di contrabbando è stato quindi sequestrato e il mezzo restituito al legittimo proprietario.