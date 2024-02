Maxisequestro di tabacco da contrabbando nel porto di Bari: scoperte e requisite 16 tonnellate di merce

La Guardia di Finanza e funzionari dell'Agenzia Dogane Monopoli di Bari hanno sequestrato, nel porto del capoluogo pugliese, 16 tonnellate di tabacco da fumo di contrabbando nascoste in un camion proveniente dalla Grecia e diretto in Germania.

Durante i controlli, la documentazione di accompagnamento esibita dall’autista del tir riferita al carico del mezzo indicava il trasporto di tabacco grezzo, quindi non sottoposto al pagamento delle accise. Tuttavia, i primi accertamenti sulla merce hanno consentito di riscontrare delle incongruenze a causa dell’elevato grado di sminuzzamento del prodotto e della dicitura “scarti di tabacco grezzo” riportata sugli imballaggi.

Tali anomalie hanno spinto i Finanzieri ed i Funzionari doganali a effettuare il prelievo di un campione del tabacco, esaminato dal Laboratorio Chimico delle Dogane di Roma. Il tabacco è risultato idoneo ad essere fumato con la pipa e quindi sottoponibile ad accisa. Il carico è stato quindi sequestrato assieme al tir utilizzato per il trasporto. Segnalato all'Autorità giudiziaria il legale rappresentante della società tedesca destinataria della merce per l’ipotesi di reato di contrabbando. Da un punto di vista erariale, è stata inoltre accertata un’evasione dei relativi diritti dovuti (Iva ed accisa) pari a 1.252.104 euro, oltre alla multa per oltre 86 milioni di euro.