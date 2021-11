Fondi europei utilizzati indebitamente, sequestrati beni a imprenditore del settore alberghiero nel Barese

Avrebbe ottenuto contributi cofinanziati da Ue e Regione Puglia destinati all’ammodernamento ed alla ristrutturazione di una struttura agrituristica alberghiera in agro di Acquaviva, la quale però avrebbe impiegato le somme in questione "per perseguire obiettivi diversi rispetto a quelli cui il contributo pubblico era destinato".

L’indagine, coordinata dalla E.P.P.O. - Organo Giudiziario dell'Unione Europea operativo dal 1° giugno 2021, istituito con il compito di indagare e perseguire i reati che ledono gli

interessi finanziari europei - e condotta dalla Guardia di Finanza di Mola di Bari, ha portato alla denuncia di un imprenditore barese per il reato di malversazione a danno dello Stato, e alla conseguente segnalazione per illecito amministrativo dipendente da reato, oltre che al sequestro preventivo di beni a carico dell'uomo. Il Tribunale di Bari, infatti, ha emesso apposito decreto di sequestro preventivo, in via diretta o per equivalente, eseguito su dieci immobili e disponibilità bancarie nei confronti del titolare dell’impresa destinataria

dei finanziamenti dell’U.E. e della Regione Puglia.

Nello specifico, secondo l'accusa, il titolare dell'imprese avrebbe "posto in essere un atto meramente speculativo impiegando l’aiuto comunitario al fine di ristrutturare e collocare la struttura ricettiva sul libero mercato, prima del periodo di vincolo stabilito, conseguendo un illecito profitto quantificato in 215 mila euro".

Quello eseguito rappresenta il primo provvedimento giudiziario della specie richiesto dal Procuratore Europeo Delegato per la Provincia di Bari, "peraltro in un settore - sottolineano gli investigatori - di rilevanza strategica, quale è quello dei “Fondi Strutturali Europei” a sostegno della diversificazione delle attività e del reddito delle imprese agricole, il cui sperpero e l’illecita apprensione frenano lo sviluppo del Paese".