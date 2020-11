In giro per San Pasquale dopo una festa privata: multe salate per un gruppo di studenti Erasmus

Nonostante il maltempo e subito dopo una festa privata, un gruppo di studenti Erasmus è stato sorpreso in giro nel quartiere San Pasquale di Bari dalla Polizia Locale nell'orario di 'coprifuoco' anticovid, nella serata tra sabato e domenica. Per i tre giovani sono scattate, singolarmente, multe da 400 euro.

Una giornata, quella di ieri, di controlli incessanti per i vigili, impegnati a far rispettare le norme anticontagio: multati in 3 tra clienti ed esercenti delle attività mercatali di Santa Scolastica e San Pasquale poiché sorpresi, durante le operazioni di compravendita, senza dispositivi di protezione individuali. Dall'inizio di novembre sono oltre un centinaio le sanzioni comminate dalla Polizia Locale per mancato rispetto dell'ultimo Dpcm. I controlli continueranno, senza tregua anche nelle prossime ore.