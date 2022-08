Tra controesodo e spostamenti verso il mare: domenica da 'bollino rosso' anche sulle strade pugliesi

Ultime partenze per le vacanze, spostamenti per trascorrere la giornata al mare, ma soprattutto 'controesodo', con il rientro in città di chi ha terminato le ferie. Sarà una domenica da 'bollino rosso' sulle strade anche in Puglia.

Come previsto da Anas nel suo 'bollettino' sulla mobilità estiva, oggi su tutte le arterie stradali del Paese è previsto "traffuco molto intenso". Come già nella giornata di ieri, anche oggi, domenica 21 agosto, dalle 7 alle 22, è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti.

In generale, "le tratte interessate sono le principali arterie stradali e autostradali, in direzione delle regioni del Nord e verso i grandi centri urbani, ma anche per le ultime partenze in direzione delle località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e per i numerosi spostamenti locali. Il consistente flusso di traffico in prossimità delle grandi città è previsto soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana".

In Puglia, come di consueto, tra le arterie a maggior rischio criticità per il traffico è segnalata la Statale 16. La situazione è monitorata dalla centrale operativa della Polizia stradale: al momento (ore 9) è segnalato traffico in aumento sulla statale 16 in direzione nord (principalmente, dunque, per spostamenti legati ai rientri), ma senza particolari criticità.