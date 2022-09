Pugno duro contro gli incivili a Monopoli: controlli della Locale per l'abbandono dei rifiuti in case e negozi

Controlli a raffica contro il degrado urbano a Monopoli: gli agenti di polizia locale hanno effettuato negli scorsi giorni diversi sopralluoghi nei confronti di attività commerciali, seconda case e nelle abitazioni, per individuare trasgressioni relative all'abbandono e al non corretto riciclo dei rifiuti. In particolare sono 30 le multe comminate ai titolari di attività commerciali, ma diverse sanzioni da 100 euro hanno riguardato anche le altre due categorie: nella giornata di oggi sono stati beccati tre incivili in zona San Marco e uno in contrada Tortorella, che stavano abbandonando rifiuti senza differenziarli.

"La lotta contro gli incivili, a Monopoli, in continuità con il periodo estivo appena trascorso - spiega il comandante Saverio Petroni - sarà assicurata anche nei prossimi mesi".