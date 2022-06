Merce venduta abusivamente, accessori contraffatti e ricci di mare conservati nelle acque del molo San Nicola: sequestri e multe a Bari

Weekend di intense attività per la Polizia locale di Bari, impegnata in una serie di controlli in concomitanza con l'appuntamento del Battiti Live che ha richiamato in città un grande numero di persone.

Nell'ambito dei controlli, sono scattate multe e sequestri per gli abusivi. In particolaree, a Bari vecchia, è stato sequestrato materiale collocato su strada per l'allestimento estemporaneo di 'minifornelli' in prossimità della Basilica. Nel Murattiano sono stati eseguiti sequestri amministrativi di merce varia posta abusivamente in vendita, con circa 200 pezzi recuperati e soggetti a confisca e distruzione. Per gli abusivi, sono scattati verbali di 5mila euro ciascuno. Ventidue pezzi di accessori con griffe contraffatte sono stati sequestrati e destinati a confisca e distruzione con relativa informativa all'autorità giudiziaria per il reato di contraffazione.

Ancora, è scattato il sequestro per qualche centinaio di ricci di mare, rinvenuti nelle acque limitrofe al Molo San Nicola, poi reimmessi nel loro habitat naturale. Altri quattro verbali sono stati contestati ai titolari di distributori di bevande h24 perché gli impianti continuavano ad erogare bevande in contenitori in vetro dopo le ore 22, in violazione di una specifica Ordinanza sindacale: si tratta, ricorda la Polizia locale, di un provvedimento vigente ormai da oltre un ventennio, ma sul quale è costante l'azione di controllo della Locale barese.

Nell'ambito dei servizi di prevenzione contro l'uso e la vendita illecita di sostanze stupefacenti, cinque soggetti sono stati segnalati al Prefetto quali assuntori.

Gli agenti sono stati inoltre impegnati nei servizi di viabilità h24 con circa 160 operatori coinvolti nei presidi e nei cambi per il rispetto dei divieti e gestire il traffico veicolare e pedonale.