Operazione ad 'Alto Impatto', al setaccio le zone fra piazza Moro e piazza Umberto: due arresti per spaccio

Nel corso dell'operazione, I Carabinieri hanno controllato circa 50 persone, tra cui 22 stranieri, 11 mezzi, arrestando nella flagranza del reato di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, due cittadini di nazionalità africani di 32 e 27 anni, entrambi provvisti di regolare permesso di soggiorno. È questo il risultato del servizio ad 'Alto Impatto' svolto, durante la serata dello scorso 19 gennaio, dai militari nell’area adiacente alla Stazione Ferroviaria Centrale, tra le piazze Moro, Umberto I e Cesare Battisti.

I militari hanno svolto il servizio nel contesto delle attività di controllo del territorio, disposte dal Comando Provinciale dei Carabinieri nella città di Bari, intensificate anche a seguito del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Ministro dell’Interno nel maggio 2023.

Hanno partecipato alle operazioni i militari della Compagnia Carabinieri di Bari Centro, coadiuvati da personale del Nucleo Radiomobile di Bari, dell’11° Reggimento CC Puglia e dalle unità cinofile del Nucleo di Modugno.

I Carabinieri, che hanno presidiato l’area della Stazione Ferroviaria, punto nevralgico del traffico cittadino e del passeggio per le vie del centro città, avrebbero bloccato i 2 indagati, con l'accusa di spaccio: nel primo caso, un uomo sarebbe stato trovato in possesso di 20 grammi di hashish (divisi in 25 dosi) e 490 euro (ritenuto dagli inquirenti possibile provento dell’illecita attività, ottenuto per la cessione di un’ulteriore dose di droga ad un 26enne in piazza Umberto I). Nel secondo caso, un uomo in piazza Aldo Moro, sarebbe risultato in possesso di 4 grammi circa di cocaina (suddivisi in 9 dosi), un grammo di hashish (suddiviso in 2 dosi), un grammo di marijuana e 310 euro (somma ritenuta dagli inquirenti possibile provento dell’illecita attività di spaccio).

L’Autorità Giudiziaria, informata delle risultanze investigative, ha disposto per entrambi l’accompagnamento presso la locale casa circondariale, richiedendo la convalida degli arresti.