Controlli sulle spiagge cittadine, merce venduta abusivamente: sequestro e multa da 5mila euro

Sorpreso a vendere merce in spiaggia senza alcuna autorizzazione. Nell'ambito dei controlli effettuati sulle spiagge cittadine, gli agenti del Nucleo Annonario della Polizia locale di Bari hanno individuato un ambulante, risultato privo del titolo abilitativo. E' così scattato il sequestro della merce posta in vendita - cuffie, auricolari, portacellulari, bastoni per i selfie e caricabatterie, di cui poi sarà disposta la confisca e distruzione - mentre a carico del soggetto è prevista una sanzione pecuniaria di cinquemila euro.