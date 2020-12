Raffica di controlli a Bari per i divieti covid: 30 multe tra clienti ed esercizi commerciali

Sono 30 le multe elevate dalla Polizia Locale di Bari nel ponte dell'Immacolata a seguito di una raffica di controlli in città per il rispetto delle norme anticontagio Covid. In particolare sono stati sanzionati 21 avventori perché non indossavano correttamente la mascherina protettiva.

Multati anche 5 gestori di pubblici esercizi in zona Carrassi, Murat e Umbertino per somministrazione e consumazione di alimenti e bevande a tavoli dove sedevano piu di 4 persone non conviventi. Sabato sera, invece elevate 4 sanzioni ad altrettanti pubblici esercizi, anche per vendita per asporto di alimenti e bevande oltre le 22. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni di concerto con le altre Forze di Polizia con particolare attenzione ai fine settimana.