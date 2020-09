Assembrati nel circolo a giocare a carte, accalcati in strada senza mascherina: controlli e multe in centro a Bari

Assembrati nel circolo ricreativo (senza mascherina) per giocare a carte e bere, in barba alle disposizioni anti-Covid. Le sanzioni della Polizia locale sono scattate in un locale in via Zuppetta a Bari, dove gli agenti dei nuclei Polizia giudiziaria e Annona, nell'ambito di servizi straordinari messi in campo tra la serata di mercoledì e la notte appena trascorsa, hanno rilevato il mancato rispetto delle norme anti-contagio. Quattro i verbali elevati, a cui si è aggiunta la contestazione per vendita e somministrazione di bevande e alimenti senza autorizzazione. I controlli hanno riguardato in particolare anche le 'zone della movida' tra l'Umbertino e il Murattiano. Otto sanzioni sono scattate per altrettanti giovani sorpresi "in assembramento" e senza mascherina.

I controlli - fanno sapere dalla Polizia locale - proseguiranno anche nelle prossime serate, compresi quelli di concerto con le altre forze di polizia disposti dal Questore di Bari.

(foto di repertorio)