Stretta anticovid della Polizia Locale a Bari: norme infrante, fioccano multe per pizzerie e parrucchieri

Due pizzerie del quartiere San Pasquale e un parrucchiere di Madonnella a Bari sono stati multati dalla Polizia Locale nel corso di controlli anticovid. Gli agenti, nel corso delle verifiche effettuate ieri, hanno verificato l'applicazione delle norme di distanziamento dei clienti e di somministrazione di cibi e bevande.

In particolare, nelle due pizzerie, i tavoli non garantivano il rispetto delle distanze tra i clienti, senza utilizzare neppure barriere fisiche. Sanzione da 400 euro anche per un salone di parrucchiere pizzicato mentre non utilizzava dispositivi di protezione individuale durante l'esercizio dell'attività.