In sei nell'auto pronti a festeggiare Pasquetta, non si fermano all'alt della Polizia: inseguiti e multati

Cinque multe sono state elevate, ieri, nei confronti di un gruppo di persone scoperto in un'auto, a Bari, con auto bevande e cibo, utile da consumare presumibilmente nel giorno di Pasquetta nonostante i divieti anti Covid. Il veicolo, con a bordo sei persone, non si è fermato all'alt di una pattuglia in via Tatarella.

Il gruppo di sei persone è stato quindi intercettato da un altro equipaggio nelle vicinanze dell'ospedale Di Venere. Dopo i controlli sono state elevate le cinque sanzioni di cui 1 al codice della strada e 4 riguardanti i divieti anti Covid.