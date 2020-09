Movida, covid e monopattini sotto la lente della Polizia Locale: senza mascherina e distanze, multati nove ragazzi

Numerosi controlli della Polizia Locale di Bari nella serata di sabato in centro per vigilare su assembramenti e norme anticovid. Nel Borgo Antico e nel quartiere Umbertino sono stati multati 9 giovani (tra i 18 e i 25 anni) poiché sorpresi senza mascherina mentre non rispettavano la distanza interpersonale in luoghi affollati.

Contestate anche due sanzioni anticovid a carico di dipendenti di locali. Nel corso dei servizi sono state elevate anche 68 multe per violazioni al codice della strada, di cui cinque nei confronti di conducenti di monopattini sorpresi a scorrazzare di notte sui marciapiedi. Eseguiti anche controlli con alcoltest e drugtest. Nessun grave incidente stradale è stato registrato in citta.