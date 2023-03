Controlli anti-crimine a Bari e provincia: 10 arresti e 22 denunce in una settimana

Nell’intera area metropolitana di Bari negli ultimi 7 giorni, sono state identificate 2661 persone e sottoposti a controllo 1119 veicoli: le operazioni hanno permesso di rilevare 37 infrazioni al codice della strada, di arrestare 10 persone e di denunciare altre 22. È questo il bilancio dell’attività di prevenzione della Polizia di Stato in città ed in provincia.

In particolare, nella città di Bari i poliziotti hanno identificato 1175 persone, fermato e controllato 469 veicoli, contestando 17 violazioni al codice della strada, 4 delle quali per assenza della copertura assicurativa obbligatoria. Denunciate in stato di libertà a vario titolo 7 persone, 7 gli arresti. Tre persone sono state arrestate per esecuzione di pene divenute definitive: dovranno scontare condanne che vanno dai 6 mesi ai 5 anni di reclusione. Altre 4 persone sono state tratte in arresto per la tentata estorsione ai danni di un centro scommesse ubicato al quartiere Libertà.

In provincia, i poliziotti dei cinque Commissariati di Pubblica Sicurezza distaccati, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine 'Puglia Centrale', hanno identificato 1486 persone e controllato 650 veicoli. Contestate 20 infrazioni al Codice della Strada, 7 per l’assenza della copertura assicurativa obbligatoria. Nel corso delle operazioni, sono state arrestate 3 persone, altre 15 sono state denunciate in stato di libertà.