Controlli anticovid nei locali a Bari: dipendenti senza mascherina, scattano le sanzioni

Cinque le multe elevate nella giornata di sabato, per il mancato uso dei dispositivi di protezione nella somministrazione di alimenti e bevande alla clientela

Nella giornata di sabato, cinque pubblici esercizi sono stati sanzionati a Bari dalla Polizia locale a Bari nell'ambito di controlli sul rispetto della normativa anticovid. In particolare, gli agenti impegnati nei controlli hanno accertato che i dipendenti dei locali in questione, impegnati nella somministrazioni di alimenti e bevande alla clientela, non indossavano i prescritti dispositivi di protezione.

(foto di repertorio)