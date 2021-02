Controlli antiCovid a Bari, multe per oltre 9mila euro. In gruppo in strada senza mascherina, 18 giovani sanzionati nell'Umbertino

Assembrati in strada e senza indossare adeguatamente le mascherine. Diverse le sanzioni per la violazione della normativa antiCovid scattate ieri a Bari nell'ambito dei controlli messi in campo dalla Polizia locale. In serata, nella zona dell'Umbertino, tra via Cognetti e via Abbrescia, 18 ragazzi sono stati sanzionati per assembramento e per non aver indossato i dispositivi di protezione individuale. Nella stessa serata, dopo aver constatato altri assembramenti in zona Carrassi, sono stati verbalizzati altri cinque cittadini riunitisi senza dpi. In totale, nell'ambito dei controlli in strada e nel giro di poche ore, sono state elevate sanzioni per 9.200 euro.