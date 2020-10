Giovani in strada e dipendenti nei locali senza mascherina: controlli anticovid e multe nei luoghi della movida barese

Giovani in strada in luoghi affollati, senza la mascherina, o dipendenti dei locali sorpresi al lavoro senza indossarla. Sabato sera di controlli anticovid e multe da parte della Polizia locale di Bari. Nel mirino, in particolare, i luoghi della movida cittadina, dall'Umbertino a Palese, passando per Poggiofranco. In totale, gli agenti dei nuclei specialistici Pg/Annona e Viabilità, hanno elevato 19 sanzioni per violazioni alla normativa emergenziale.

In via Pappacena, a essere multati sono stati diversi ragazzi che, nonostante il luogo particolarmente affollato e l'assenza di distanza interpersonale, non portavano la mascherina.

Contestate violazioni anche ad alcuni titolari di pubblici esercizi. In particolare, in un locale del quartiere Madonnella sono stati sanzionati quattro dipendenti per non aver indossato correttamente la mascherina di protezione oltre al gestore che non assicurava, nell'occasione, la giusta distanza tra i clienti intenti a consumare alimenti e bevande. Sanzioni anticovid anche in un locale di Palese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(foto di repertorio)