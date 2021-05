Controlli anticovid a Bari e norme anti-contagio violate: sanzioni per otto cittadini e due negozi

Tra i controlli messi in atto dalla polizia a Bari nel weekend appena trascorso, nella zona del centro città e di San Girolamo-Fesca, alcuni hanno riguardato anche il rispetto delle norme anticovid. In particolare, 8 persone sono state sanzionate per non aver rispettato le norme anti-contagio. Eseguiti controlli anche presso 24 esercizi commerciali, 2 dei quali sono stati sanzionati per violazioni amministrative anti-covid.

Complessivamente, nel corso dei controlli messi in atto nel fine settimana sono stati sottoposti a controllo 28 veicoli ed elevate tre sanzioni per infrazioni al Codice della Strada. Le persone identificate sono 416.