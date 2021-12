Green pass e norme anticovid, a Bari controlli della polizia durante i giorni di Natale: scattano le sanzioni

Controlli nelle zone cittadine a maggior rischio assembramenti, e nei locali pubblici: anche a Bari, nei giorni delle festività natalizie è scattato il piano volto a verificare il rispetto delle restrizioni anticovid e l'uso corretto del green pass. In campo i poliziotti della Questura di Bari, insieme a personale della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

Numerosi i controlli messi in campo, durante i quali sono state identificate circa 4500 persone e controllati 120 esercizi pubblici. Complessivamente sono stati 1661 i green pass controllati, e sono state contestate 15 sanzioni per violazione delle misure urgenti per il contenimento del Covid19.