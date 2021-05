Controlli anticovid nel Barese, 185 sanzioni nel fine settimana. In strada senza mascherina, riuniti nel circolo ricreativo: scattano le multe

Il bilancio dei controlli messi in campo dalle forze dell'ordine nel fine settimana del Primo maggio. Sanzionate anche cinque attività, di cui una sottoposta a chiusura a Grumo. Al San Paolo multate quattro ragazze

Sono state in tutto 8.086 le persone controllate nell'ambito dei servizi anticovid del weekend del primo maggio nell'area metropolitana di Bari. 185 sono state le sanzioni. Nelle stesse due giornate festive di sabato e domenica sono state sottoposte a controllo 238 attivit: per cinque di queste sono scattate le sanzioni e per una la chiusura. E' il caso, quest'ultimo, di un circolo ricreativo a Grumo Appula, al cui interno sono stati sorpresi tre avventori intenti a bere birra, oltre al gestore.

Al San Paolo, in Piazza Europa, i poliziotti delle volanti di zona, sono intervenuti su segnalazione relativa ad un gruppo di ragazzi molesti, che, senza mascherina arrecavano fastidio ai passanti. Nel frangente gli agenti hanno bloccato 4 ragazze incensurate, tutte sanzionate per la violazione delle norme anti-contagio.