Stretta anticovid nel Barese: oltre 3mila persone controllate in un giorno, sanzionati cittadini e attività commerciali

Più di tremila persone controllate in un solo giorno, con sanzioni che sono scattate sia per privati cittadini (42) che per titolari di attività commerciali (6). Sono i numeri dei controlli anticovid messi in campo dalle forze dell'ordine nella sola giornata di ieri, 23 dicembre, nell'area metropolitana di Bari, e resi noti dalla Prefettura.

Complessivamente, negli ultimi cinque giorni (dal 19 al 23 dicembre), sono state 12.821 le persone controllate su tutto il territorio, con 161 sanzioni, in prevalenza per assembramenti, mancato uso della mascherina e violazione del coprifuoco.

A partire da oggi, con l'ingresso in zona rossa, è previsto l'impiego nei controlli di circa 800 uomini: 'osservati speciali' saranno, in particolare, i luoghi dove sono presenti negozi ai quali è consentita l'apertura e le principale strade di accesso alle città per vigore il rispetto del divieto di spostamenti tra Comuni.

(foto di repertorio)