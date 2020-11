Spostamenti ingiustificati fuori Comune, cibi e bevande consumati nei pressi di bar e locali: controlli anticovid e multe nel Barese 

Controlli anticovid e multe nel Barese. In particolare, nell’ambito dei quotidiani servizi per verificare il rispetto dei DPCM e le ordinanze comunali diramate per il contenimento del virus Covid-19, i militari della Compagnia Carabinieri di Modugno hanno effettuato un servizio coordinato nei comuni di Modugno e Sannicandro di Bari. Tredici sono state in tutto le persone sanzionate per violazioni alla normativa anticovid: 7 a Sannicandro e 6 a Modugno. Alcuni cittadini si erano spostati fuori dai comuni di residenza senza giustificato motivo, mentre altri sono stati sanzionati per il mancato rispetto del divieto di assembramento e per aver consumato bevande o cibo in prossimità di attività di ristorazione e bar. ì

A Sannicandro, inoltre, nel corso di controlli effettuati dai militari della locale Stazione Carabinieri in collaborazione con quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro Carabinieri di Bari, sanzioni per oltre 11mila euro sono scattate anche per due attività commerciali del posto, in cui sono state accertate violazioni sulla tracciabilità delle retribuzioni e sull’impiego di collaboratori non dichiarati.

(foto di repertorio)