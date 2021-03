A spasso di sera senza un giustificato motivo, beccati dai carabinieri: multati otto giovani

Erano in giro di sera "senza un giustificato motivo": per questo per loro sono scattate le sanzioni per violazione delle norme anticovid. A Gioia del Colle, tre giovani sono stati sorpresi e sanzionati mentre girovagavano in auto per le strade della cittadina. Ad Acquaviva, invece, altri cinque ragazzi sono stati fermati dai carabinieri mentre percorrevano a piedi una via del centro storico.