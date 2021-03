Controlli anticovid nel Barese: sorpresi nel bar a bere alcolici, scattano le sanzioni per clienti e gestore. Locale chiuso per cinque giorni

Si trovavano all'interno del bar, nonostante le restrizioni imposte dalla zona rossa, per bere alcolici. Le sanzioni sono quindi scattate sia per i quattro clienti che per il gestore, che stava somministrando le bevande. E' accaduto a Gioia del Colle.

Una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia, nel corso di mirati servizi predisposti per la corretta applicazione delle misure di contenimento covid, ha notato numerose persone entrare e uscire da un locale all’interno dell’area di servizio di un distributore ubicato nell’immediata periferia. Attirati dall’andirivieni, i militari sono intervenuti accertando appunto che all’interno del locale il gestore del bar somministrava bevande alcoliche a quattro clienti. Di conseguenza, gli avventori sono stati sanzionati per violazione del DPCM del 14 gennaio scorso per aver violato l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro mentre il barista è stato sanzionato per la somministrazione di alcoolici all’interno del locale, con la sanzione accessoria della chiusura dell’attività commerciale per 5 giorni.