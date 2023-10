Operazione anticrimine negli scali baresi, fra cielo e mare: in 9 mesi sequestrati 5 kg di tabacchi e 4 milioni di articoli contraffatti

Costante ed efficace l’attività posta in essere dai Finanzieri del II Gruppo Bari unitamente ai Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli volta a prevenire e reprimere ogni forma di illecito presso l'area portuale ed aeroportuale di Bari, nel periodo da gennaio a settembre 2023.

In materia di tabacchi lavorati esteri sono stati sottoposti a sequestro complessivamente 5.140,720 kg di prodotto, segnalate amministrativamente 17 persone e 2 denunciate all’Autorità Giudiziaria (delle quali una tratta in arresto).

Nell’azione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, sono state inoltrate all’Autorità Giudiziaria competente 5 denunce di cui 3 nei confronti di ignoti. Sono state segnalate amministrativamente 26 persone, nonché sequestrati complessivamente 25 grammi di marijuana, 64 grammi di hashish e 286 grammi di sostanze psicotrope.

L’attività di contrasto alla pirateria audiovisiva e alla contraffazione dei prodotti e a tutela del 'made in Italy' ha visto l’esecuzione di 82 interventi, all’esito dei quali sono stati sottoposti a sequestro 4.029.838 articoli contraffatti di varia natura, segnalate amministrativamente 75 persone, mentre 10 sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria.

In ambito valutario sono stati eseguiti 430 interventi, controllati valori e titoli pari ad 4.497.336 euro, elevate 124 violazioni amministrative. Le attività poste in essere hanno permesso di intercettare complessivamente valuta trasportata e non dichiarata pari ad 1.807.589 euro, con il sequestro amministrativo di 42.965 euro e sanzioni valutarie pari ad 54.652 euro.

Non meno importante l’azione in materia di tutela delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione: con 4 interventi eseguiti sono state segnalate amministrativamente 3 persone, una denunciata all’Autorità Giudiziaria e sequestrati 24 pezzi di corallo e una tartaruga della specie 'Testudo Hermanni', protetti dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale. I controlli doganali posti in essere in attuazione della Convenzione Cities rappresentano un fondamentale presidio a tutela delle specie in via di estinzione, concorrendo alla salvaguardia della biodiversità.

Da ultimo, in materia di immigrazione clandestina sono state arrestate 4 persone che, nell’ambito dei controlli delle persone in ingresso sul territorio nazionale, hanno esibito ai finanzieri e ai funzionari doganali documenti falsi.