Controlli antidroga nei quartieri della movida barese: 8 arresti e sequestro di stupefacenti

Continuano i controlli straordinari dei Carabinieri nei quartieri centrali di Bari. Nei primi 10 giorni di settembre i militari hanno effettuato circa circa 300 controlli, arrestando 8 persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, denunciando 3 soggetti in stato di libertà e sequestrando quantitativi di droga.

In diverse strade cittadine, a bordo delle rispettive autovetture, sono stati sorpresi 3 baresi, un 22enne, un 50enne e un 29enne: sarebbero stati in procinto di vendere droga a domicilio. I carabinieri li avrebbero scoperti in possesso di circa 90 grammi di cocaina occultati in doppi fondi e 1.205 euro in contanti, possibile provento dell’illecita attività. Nelle abitazioni di un 26enne ed un 18enne, entrambi baresi, sarebbero stati ritrovati complessivamente 120 grammi di cocaina, 128 di hashish, 18 di marijuana, 60 di sostanza da taglio e 1.098 euro in contanti.

La rete dei pusher cittadini si estende anche negli altri quartieri di Bari: in strada Calvani un 43enne del luogo sarebbe stato sorpreso con circa 90 grammi di cocaina, 760 di hashish e oltre 1.200 euro in contanti. In via Cognetti, strada della movida barese, un 29enne extracomunitario sarebbe stato trovato in possesso di circa 7 grammi di hashish, 3 di cocaina, 1 di eroina e 0,12 di marijuana.

I procedimenti che riguardano le persone arrestate e denunciate, sono nella fase preliminare delle indagini: le responsabilità dovranno quindi essere accertate nel corso dei successivi giudizi in contraddittorio tra le parti.