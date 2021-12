In moto nonostante l'avviso orale, automobilista alla guida ubriaco: fermati durante i controlli serali

Nei guai due automobilisti a Bari, fermati nella serata del 30 dicembre dalla polizia. Il primo controllo è avvenuto nella serata di ieri, quando i poliziotti della Squadra Volante hanno denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale un giovane di 26 anni.

L’uomo, alla guida di un motociclo con passeggero a bordo, non si è fermato all’alt intimato dagli agenti. Dopo un breve inseguimento per le vie della zona industriale, è stato fermato e sottoposto a controllo. Il ragazzo è risultato essere destinatario dell'avviso orale del questore di Bari e privo di patente idonea per la guida del motociclo. Il veicolo è stato sequestrato mentre il 26enne è stato anche sanzionato per le infrazioni al Codice della Strada.

Nella nottata, invece, al quartiere Poggiofranco, i poliziotti della Squadra Volante hanno sottoposto a controllo un uomo di 27 anni che viaggiava a bordo della propria autovettura. In evidente stato di ebbrezza, è stato sottoposto ad alcool test. All’esito positivo del test, è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza.