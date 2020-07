Limiti di velocità non rispettati e guida sotto l'effetto di alcol o droga: controlli serrati sulle strade baresi per l'estate

Controlli serrati nelle strade della provincia barese, in vista dell'incremento dei flussi di traffico legati alla stagione estiva. Il potenziamento dei servizi di sicurezza stradale è stato disposto questa mattina in seguito alla riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Antonia Bellomo. All'incontro hanno partecipato anche i vertici provinciali delle forze dell’ordine, del dirigente della Sezione di polizia stradale, dei comandanti della polizia metropolitana e della polizia locale del comune capoluogo e del rappresentante del Compartimento Anas.

L’attenzione nei controlli sarà particolarmente focalizzata lungo gli assi viari che portano alle località balneari e di villeggiatura, soprattutto nei fine settimana e verso i luoghi di ritrovo nelle fasce orarie serali e notturne. In particolare sarà verificato il rispetto dei limiti di velocità da parte degli automobilisti, oltre a contrastare il fenomeno della guida in stato di alterazione psicofisica per assunzione di alcool e droga.

"La polizia metropolitana e la polizia locale è stata sensibilizzata a dare il massimo supporto sulle strade provinciali ed extraurbane - spiegano dalla Prefettura in una nota - interessate dal notevole aumento del transito di veicoli dettato dalla stagione estiva e dalla scelta generale di orientare le preferenze verso le località turistiche di prossimità connessa alla emergenza epidemiologica in atto". Anche l’Anas si è impegnata a migliorare la fruibilità della rete stradale di proprietà rimuovendo gli ostacoli che possano incidere sulla fluidità della circolazione apponendo anche un’adeguata cartellonistica di segnalazione d’intesa con la polizia stradale. Tutte le componenti impegnate a tutela della circolazione stradale hanno garantito il massimo livello di sicurezza e di mobilità alle persone sulle strade.