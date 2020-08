Senza casco e con un altro monopattino su quello in cui viaggiavano: pioggia di multe a Bari

Sono state nove le sanzioni in una sera, elevate dalla Polizia Locale di Bari per guida irregolare di monopattini elettrici: le violazioni riguardano il non utilizzo del casco, la circolazione contromano e anche, in un caso, del trasporto abusivo di un altro monopattino su quello con cui viaggiavano.

Complessivamente, nell'ambito dei controlli anti-movida e stradali, elevati 127 verbali per soste irregolari su posti e scivoli dedicati ai diversamente abili, oltre a parcheggi in doppia fila e su attraversamenti pedonali.