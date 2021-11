Divieti anti Covid ad Halloween e non solo, raffica di controlli della Polizia Locale: decine di multe elevate

Decine di multe ad esercenti ed utenti: è il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia Locale di Bari negli ultimi giorni (in sinergia tra le Forze dell'Ordine) per verificare il rispetto delle norme anti Covid e della legislazione emergenziale. Centinaia i controlli eseguiti e numerose sanzioni elevate.

Per quanto riguarda, invece, la serata di Halloween, con l'eccezione di alcuni episodi nei giardini cittadini, non vi sono stati atti particolarmente gravi, né sinistri stradali. La Polizia Locale proseguirà i controlli anche nella giornata di oggi, implementando i servizi di viabilità e pattugliamento nella zona del cimitero monumentale e delle necropoli cittadine, in occasione delle ricorrenze dei Santi e dei Morti. Una cinquantina le unità che saranno impiegate nella zona di via Nazariantz e dintorni.