Decine di controlli anticovid dal Murattiano al Libertà, scattano le sanzioni a Bari: due persone multate

Solo due multe, a Bari, durante controlli anti covid effettuati dai Carabinieri in piazza Moro e in piazza Redentore al Libertà, impiegando una Stazione Mobile e 4 autovetture con per far rispettare le misure di contenimento.

Nel corso del servizio sono state controllate 91 persone, 14 veicoli e 8 esercizi commerciali. Analoghi, ulteriori servizi di prevenzione saranno effettuati nei prossimi giorni.