Abbandono dei rifiuti, controlli a tappeto nel centro storico di Cassano: "Impegnati Carabinieri e Polizia Locale"

I controlli sono stati finalizzati alla verifica delle residenze, dei contratti di affitto in vigore, dell'iscrizione alla Tari e dei casi di errato conferimento dei rifiuti. Dopo le indagini avviate nei mesi scorsi, questa mattina è stata condotta nel centro storico di Cassano delle Murge un'operazione congiunta dei Carabinieri, del Nucleo Forestale e della Polizia Locale.

La verifica si legge, in una nota del Comune di Cassano, è stata condotta con scrupolo e attenzione, al fine di assicurare il rispetto delle normative vigenti e promuovere la legalità e la sicurezza.

"Esprimo gratitudine - dichiara il sindaco Davide Del Re - verso coloro che hanno collaborato e partecipato a questa importante operazione. Ero già a conoscenza da mesi delle verifiche in corso. Obiettivo è stato garantire più decoro e anche prevenire l'abbandono dei rifiuti, e garantire il rispetto delle normative sulla gestione dei rifiuti, affrontando tutte le altre irregolarità. Sottolineo l’importanza dell'intervento per l'impatto sociale, non solo per la promozione della legalità ma anche per l'inclusione e solidarietà sociale".

I controlli sono stati occasione per distribuire un depliant multilingue in cui si spiegano le regole di smaltimento dei rifiuti. Contestualmente sono state effettuate diverse bonifiche straordinarie, mentre altre bonifiche saranno disposte ai proprietari delle abitazioni oggetto di abbandoni.

"Ringrazio quindi tutti coloro che hanno collaborato e partecipato a questa operazione alla quale si stava lavorando da diverso tempo - dichiara Ivan Aloisio, Assessore all’Ambiente - dimostrando un impegno concreto e una profonda sensibilità verso le sfide sociali e ambientali che affrontiamo. L'Amministrazione Comunale conferma il proprio impegno per la sostenibilità nel garantire un ambiente sicuro, ordinato e inclusivo per tutti i residenti di Cassano delle Murge".