Controlli anti-assembramenti nei circoli ricreativi di Bari: dal Libertà al centro, raffica di multe a pregiudicati

Le Volanti della Polizia hanno setacciato, a Bari, diverci circoli ricreativi, nell'ambito di attività legate anche al contrasto dei contagi covid. In un locale del quartiere Libertà sono state identificate 13 persone, 11 delle quali gravate da precedenti penali. Tutti sono stati sanzionati per la violazione delle norme anticontagio.

All’interno di un secondo circolo, nel centro città, sono state invece controllate 8 persone, di cui 6 con precedenti penali. Per tutti, anche in questo caso, sono scattate le multe previste dalle norme in vigore per contrastare il diffondersi dell’epidemia da covid-19.