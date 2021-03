Week-end di controlli in 'zona rossa rafforzata': multate 260 persone nel Barese. C'è anche il positivo che ha violato la quarantena

Sanzionate 260 persone nel primo week-end di 'rosso rafforzato' nel Barese. È l'esito dei controlli effettuati nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 per il rispetto delle misure Covid imposte dalla Regione: in totale sono 5480 le persone fermate. Nella maggior parte dei casi, le multe sono scattate per violazione del coprifuoco, ma ci sono state anche una persona denunciata per epidemia colposa, essendo stata trovata in giro nonostante fosse positiva al Coronavirus.

Non solo cittadini: i controlli hanno interessato 171 attività, con 3 trovate in violazione delle normative Covid. In totale dal 15 marzo, da quando cioè la Puglia è passata in 'zona rossa' a causa dell'aumento dei contagi, sono state controllate 35.338 persone, 1.307 delle quali sanzionate, e 1.580 attività, 34 sanzionate.