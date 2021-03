Controlli a tappeto sulle norme Covid a Bari: 7 multe nel week-end

Attenzione alta nel week-end al rispetto delle normative Covid in città. Succede a Bari, dove i carabinieri hanno effettuato controlli a tappeto con un impiego straordinario di militari delle Compagnie di Bari Centro, Bari San Paolo e Triggiano, oltre che di personale delle Squadre di Intervento Operativo dell’11° Reggimento Carabinieri Puglia.

Nello specifico sono state controllate 43 attività commerciali, 400 persone e 110 veicoli; accertamenti che hanno portato a 7 multe per il mancato rispetto delle normative Covid e numerose altre sanzioni per violazione al Codice della strada. Nel fine settimana, innumerevoli sono state i controlli posti in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Bari e del Gruppo di Trani per far rispettare le misure di contenimento della pandemia.

