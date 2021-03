Raffica di multe per aver infranto i divieti anti Covid a Bari e in provincia: circa 700 sanzioni in una settimana

Il bilancio della Prefettura per il periodo tra il 15 ed il 22 marzo. Tra le principali violazioni contestate troviamo il mancato rispetto del coprifuoco, l'uso scorretto delle mascherine e assembramenti in strada o in locali privati

Sono circa 700 le multe elevate dalle Forze dell'Ordine a Bari e in provincia nella prima settimana di Puglia in 'zona rossa' anti Covid. Il bilancio dei controlli riguarda la settimana tra il 15 a il 22 marzo scorsi. Complessivamente sono stati sanzionati 694 cittadini sui complessivi 17.888 sottoposti a controllo.

Tra le principali violazioni contestate troviamo il mancato rispetto del coprifuoco, l'uso scorretto delle mascherine e assembramenti in strada o in locali privati. Nella stessa settimana, inoltre, sono state controllate 862 attività e per 16 titolari di bar e negozi sono scattate le sanzioni amministrative per non aver rispettato le prescrizioni imposte dall'emergenza sanitaria