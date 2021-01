Controlli anticovid, nel Barese quasi 500 sanzioni da inizio anno: un positivo denunciato per aver violato quarantena

30.835 persone controllate, 473 sanzionate per violazione delle norme anticovid, dall'uso obbligatorio della mascherina al distanziamento, dal divieto di assembramenti a spostamenti e coprifuoco. E' il bilancio dei controlli messi in campo dalle forze dell'ordine nell'area metropolitana di Bari, dal primo gennaio a oggi. I dati come di consueto sono stati resi noti dalla Prefettura di Bari.

In questi primi dieci giorni del 2021 c'è anche un cittadino positivo al Covid denunciato in quanto scoperto fuori casa, in violazione della quarantena obbligatoria.

Sul fronte delle attività economiche e commerciali, 897 sono state quelle controllate: 11 titolari sono stati denunciati e per 3 di loro è stata disposta anche la sospensione temporanea dell’attività.

(foto di repertorio)