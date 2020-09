Più controlli anti-covid dei vigili, raffica di multe a Bari. Senza mascherina e ubriaco voleva "comprare altre birre": sanzionato

La Polizia Locale ha rafforzato i controlli anche nelle serate di metà settimana per verificare il rispetto delle norme anticovid da parte di esercenti e locali: elevate numerose sanzioni, in particolare nelle zone della movida. Gli agenti hanno, inoltre, ispezionato e sanzionato anche alcuni parrucchieri da uomo e cassieri di supermercati che, nonostante l'emergenza sanitaria servivano i propri clienti senza mascherina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel corso di altri controlli è stato invece sanzionato un automobilista che guidava in stato di ebbrezza, in zona molo san Nicola. L'uomo, dopo aver parcheggiato, non si è fermato all'alt dei vigili e, senza indossare alcuna mascherina, voleva mettersi in coda per acquistare altre birre. Oltre al reato di guida in stato di ebbrezza, gli si contestava una sanzione di 400 euro per le norme covid. I controlli saranno intensificati nel week end.