Pizzeria serve ai tavoli a Poggiofranco e festino per 10 in un Bed & Breakfast: a Bari raffica di multe anti Covid

Sabato sera di sanzioni elevate dalla Polizia Locale per il mancato rispetto delle norme anti contagio in città

Sabato di controlli anti Covid e multe, a Bari, per la Polizia Locale. Gli agenti hanno elevato numerose contravvenzioni per il mancato rispetto delle norme anti contagio. In particolare, a Poggiofranco, gli agenti hanno ispezionato una pizzeria: all'interno hanno scoperto che venivano serviti alimenti e bevande alla clientela seduta ai tavoli. Per il titolare e sei avventori sono scattate multe complessive da 2400 euro.

Alle 23, invece, la Locale è intervenuta in un Bed &Breakfast del quartiere Murat dove 10 giovani, giunti da fuori città, avevano organizzato una festa. Per tutti sono scatattae le sanzioni dal valore complessivo di 4mila euro. Nel corso dei controlli in giro per Bari multati anche, a tarda ora, alcuni cittadini sorpresi a non utilizzare i dispositivi di protezione individuale.