Raffica di controlli sui divieti anti Covid a Bari e in provincia nei giorni di Pasqua: 350 sanzioni elevate

"I controlli in campo proseguiranno anche nei prossimi giorni - spiega la Prefettura - per non abbassare la guardia e riuscire a traghettare il territorio fuori da questo momento difficile, sotto il profilo della salute pubblica e dell’economia"