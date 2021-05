Viavai sospetto di persone, scatta la perquisizione casalinga e trovano droga: arrestato pusher

In manette è finito un 34enne di Monopoli, fermato dai carabinieri per spaccio. Nel bagno aveva nascosto due panetti di hashish

Finisce in manette un 34enne, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Monopoli: i militari hanno fatto irruzione in un’abitazione del centro di Monopoli, dal quale, nei giorni scorsi, era stato segnalato un insolito viavai di persone, soprattutto di giovani del posto. Nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato due panetti di hashish, del peso complessivo di più di 100 grammi, un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento, che un 34enne monopolitano, già noto alle forze dell’ordine, aveva nascosto nel bagno. L’uomo è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.