Controlli a tappeto sulle strade monopolitane: patente ritirata a 29enne alla guida in stato di ebbrezza

Il giovane, originario di Altamura, era recidivo. Multate anche 4 locali nel centro storico di Monopoli per occupazione abusiva di suolo pubblico e in corso un accertamento per musica ad alto volume

Week-end di controlli serrati sulle strade di Monopoli, per scovare eventuali illeciti da parte degli automobilisti. Negli ultimi due giorni più di 50 veicoli sono stati fermati per effettuare gli alcoltest nell'ambito della campagna di sensibilizzazione 'Per un soffio di vita', lanciata dalla polizia locale su input dell'amministrazione comunale di Monopoli.

Nella serata di sabato è stato fermato un 29enne di Altamura, prima risultato positivo al pretest, poi scoperto essersi messo alla guida con un tasso alcolemico pari a 0.72 g/l. "Al giovane, già fermato in passato per lo stesso illecito, stata comminata una sanzione di oltre 500 euro con ritiro della patente di guida la cui sospensione durerà da un minimo di due mesi ad un massimo di sei" spiega il comandante del Corpo, Michele Cassano.

Sono stati ulteriormente rafforzati anche i controlli anti movida all’interno del centro storico con particolare attenzione alle occupazioni abusive da parte dei pubblici esercizi che molto spesso sfruttano una superficie maggiore rispetto a quella autorizzata. In quattro sono stati multati per violazione dell’articolo 20 del Codice della Strada, che prevede il pagamento di una somma di circa 200 euro con rimozione forzata delle occupazioni non autorizzate. Gli agenti sono intervenuti anche per una segnalazione di musica ad alto volume, di cui sono in corso accertamenti di natura amministrativa. "I controlli – conclude il Comandante Cassano – proseguiranno anche nei prossimi giorni".